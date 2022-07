Ethiopian Airlines, torna il non stop Milano-Addis Abeba













Dal 30 ottobre 2022 Ethiopian Airlines opererà voli giornalieri non stop da Milano Malpensa per Addis Abeba. I voli saranno operati con Boeing 787 Dreamliner e si aggiungono agli altri già operativi da Roma Fiumicino, costituendo il link fra l’Italia e oltre 127 destinazioni internazionali in Europa, Medio Oriente, Asia, Americhe, tra cui 62 destinazioni in Africa e 22 nazionali.

«Un tassello in più della costante crescita della compagnia aerea numero in Africa – afferma Desiree Grech, sales manager in Italia per Ethiopian Airlines – Operando il maggior numero possibile di frequenze dall’Italia, garantisce più disponibilità e permette ai nostri passeggeri di viaggiare quando vogliono.

Oggi Ethiopian possiede la flotta più moderna e giovane in Africa. «La rete di destinazioni africane permette alla clientela di tornare a trovare parenti e amici e agevola i diversi viaggi umanitari – aggiunge Alessandra Pecci, Marketing & Pr Manager di Distal &Itr Group, Agente Generale per Ethiopian in Italia da dicembre 2015 – Quest’estate la ripresa del traffico leisure è stato sorprendente con le destinazioni più gettonate come Mombasa, Seychelles, Zanzibar, Nosy Be».