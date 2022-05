Ethiopian Airlines torna a volare su Nosy Be













Ethiopian Airlines ha annunciato la ripresa dei collegamenti con Nosy Be, in Madagascar, a partire dal 14 maggio con tre voli settimanali in partenza dall’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole.

Il collegamento partirà alle 10.25 per giungere a NosyBe alle 04.10; da qui ripartirà alle 15.35 per atterrare ad Addis Abeba alle 19.35.

In aggiunta ai cinque voli settimanali per Antananarivo, con questa meta Ethiopian opererà un totale di 8 voli settimanali per il Madagascar. «Siamo ben consapevoli che molti dei nostri clienti attendevano il ripristino di questo volo. La loro voglia di tornare a volare e vistare destinazioni da sogno come Nosy Be è anche la nostra per una ripresa del turismo internazionale», ha commentato Desiree Grech, sales manager in Italia.

Ethiopian continua ad applicare la sua politica di prenotazione flessibile che offre cambi data illimitati per tutti i biglietti emessi per viaggi entro il 30 settembre 2022.