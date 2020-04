Ethiopian Airlines, stop ai voli per l’Italia fino al 30 aprile

Ethiopian Airlines ha interrotto i voli per l’Italia fino al 30 aprile compreso a causa della pandemia di Covid-19. La compagnia aerea offre ai clienti interessati la possibilità di modificare la data del viaggio senza problemi.

I passeggeri la cui data di viaggio è compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 – e per biglietti emessi entro il 31 maggio – possono dunque: riprenotare nuovamente il loro viaggio fino al 31 dicembre 2020; conservare il biglietto per viaggi futuri (senza il bisogno di ricontattare la compagnia per cambiare il biglietto, visto che sarà valido per un anno dalla data di emissione in modo da poterlo prenotare nuovamente); scegliere di ricevere un voucher per viaggi futuri che sarà valido per un anno dalla data di emissione.

Queste condizioni sono applicabili per tutte le destinazioni internazionali del network, tranne per le destinazioni nazionali in Etiopia. Eventuali differenze della tariffa o delle tasse dovranno essere pagate al momento della nuova prenotazione. Il sito ufficiale di Ethiopian Airlines fornisce aggiornamenti costanti sulla situazione.