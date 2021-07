Ethiopian Airlines scala la classifica dei cieli in Africa













Si consolidano i primati di Ethiopian Airlines in Africa: già considerata la principale compagnia aerea panafricana, ora Ethiopian è diventata la prima compagnia aerea africana nel traffico passeggeri e merci.

Secondo il rapporto della African Airlines Association (Afraa), infatti, Ethiopian Airlines si è classificata al primo posto per traffico passeggeri e merci nel 2020, trasportando 500mila tonnellate di merci e 5,5 milioni di passeggeri attraverso il suo hub principale, l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole.

Tewolde GebreMariam, ceo del gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: «Siamo onorati di continuare la nostra leadership anche durante la crisi pandemica globale che ha devastato l’industria dell’aviazione. Questa è una manifestazione della nostra resilienza e agilità. Siamo entusiasti del ruolo che abbiamo giocato nella lotta contro la pandemia continuando la nostra necessaria connettività aerea all’interno dell’Africa e con il resto del mondo senza alcuna sospensione dei voli. Stiamo salvando vite attraverso il trasporto aereo di forniture mediche e vaccini».

Ethiopian Airlines risulta in cima anche alla lista con il più alto traffico di passeggeri trasportati attraverso l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bol e non a caso l’Etiopia, come destinazione, appare in testa alla lista dei paesi più collegati in Africa grazie al gran numero di voli diretti di Ethiopian Airlines all’interno del continente.