Ethiopian Airlines riprende le rotte per Sud Africa e Madagascar

Continua la ripresa del network di Ethiopian Airlines, che dal 1° ottobre 2020 riinizierà i voli di linea per Johannesburg e Città del Capo, in Sud Africa, e quelli per Nosy Be, in Madagascar.

Attualmente, la compagnia serve dal proprio hub di Addis Abeba 117 destinazioni internazionali in cinque continenti e 23 voli domestici in Etiopia. Dall’Italia opera con cinque frequenze settimanali da Milano, Malpensa e da Roma Fiumicino per la capitale etiope.

Nelle scorse settimane, Ethiopian ha ripreso i voli verso vari Paesi in Africa come Angola, Burkina Faso, Ciad, Camerun, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Gibuti, Guinea, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Zambia e Zimbabwe.