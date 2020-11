Ethiopian Airlines prende in consegna due A350-900

Ethiopian Airlines e Airbus, in collaborazione con Aviation Sans Frontieres e la Fondazione Pablo Horstmann, hanno trasportato merci umanitarie a bordo di due nuovi aerei Airbus A350-900 consegnati in Etiopia il 6 novembre 2020.

La spedizione umanitaria, decollata da Tolosa con destinazione ad Addis Abeba, è stata caricata con circa 5 tonnellate di merci costituite da attrezzature mediche e informatiche. La merce sosterrà il lavoro del Ministero Federale della Salute in Etiopia e della Fondazione Pablo Horstmann, che gestisce l’ospedale pediatrico in Etiopia.

«Come compagnia aerea impegnata nella responsabilità sociale, abbiamo trasportato spedizioni umanitarie come parte delle nostre iniziative a favore della società. L’aiuto umanitario che trasportiamo con la consegna dei due nuovi aerei Airbus A350-900 è un’estensione dei nostri impegni sociali. Vorrei ringraziare Airbus per essersi unita a noi in questa nobile iniziativa come ha fatto in passato», ha detto commentando la spedizione degli aiuti umanitari, Tewolde GebreMariam, ceo del Gruppo Ethiopian.