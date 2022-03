Ethiopian Airlines porta le agenzie italiane in fam trip alle Seychelles













Si è appena concluso l’educational organizzato da Ethiopian Airlines in collaborazione con l’Ente del Turismo delle Seychelles e i partner Savoy Seychelles Resort & Spa a Mahé, La Digue Island Lodge a La Digue e Acajou a Praslin che hanno ospitato il gruppo di agenti di viaggi italiani.

Gli adv sono partiti da Milano Malpensa e Roma Fiumicino a bordo del Boeing 787 Dreamliner, un aeromobile ultramoderno ed ecosostenibile, diretti alle Seychelles. Durante lo scalo ad Addis Abeba, il gruppo, accompagnato da Loredana Frisella, sales executive di Ethiopian, ha visitato il nuovo aeroporto di Addis Abeba Bole International. Una sosta nella Lounge Cloud Nine dove hanno assistito alla tradizionale cerimonia del caffè prima di imbarcarsi sul volo verso le Seychelles.

«L’attesa è finalmente finita – ha commentato Desiree Grech, sales manager in Italia per Ethiopian Airlines – e dal 1° marzo l’Africa è più vicina. Noi in Ethiopian abbiamo voluto festeggiare questo traguardo insieme ad alcuni dei nostri partner che ogni giorno ci sostengono e ci spingono a fare meglio».

Soddisfazione espressa anche da Bisrat Yared, area manager Italy and Southern Europe: «Ethiopian Airlines, come migliore compagnia aerea in Africa, è stata uno tra i primi vettori a riprendere i voli sulle Seychelles offrendo ai viaggiatori collegamenti veloci e sicuri verso questa isola paradisiaca. Ethiopian continua a rilanciare i voli internazionali applicando misure precauzionali supplementari per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale».

Nel corso dell’educational gli adv italiani hanno toccato con mano le eccellenze turistiche delle Seychelles: dalle spiagge bianche delle sue ‘anse’ più suggestive (a La Digue, Praslin e Mahè), all’incredibile flora e fauna. Tra le peculiarità dell’arcipelago, una vasta scelta di attività ecoturistiche davvero uniche e tra queste: diving e snorkeling, bird watching, trekking e immersioni nella natura per scoprire gli ecosistemi unici delle isole durante escursioni in montagna e percorsi naturalistici, il tutto godibile in un clima caldo tutto l’anno.