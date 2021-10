Ethiopian Airlines firma l’interline con Airlink: più rotte interne in Africa













Ethiopian Airlines ha firmato un accordo interline con Airlink, compagnia aerea con sede a Johannesburg, che permetterà più connessioni e un biglietto unico per i passeggeri su numerose tratte interne nel continente africano. Inoltre, i passeggeri potranno prenotare facilmente i loro itinerari su entrambe le compagnie aeree.

«Nel nostro impegno continuo e nel tentativo di espandere il nostro servizio oltre la nostra vasta rete in Africa, siamo felici di migliorare la nostra cooperazione e aggiungere Airlink alla nostra lista di partner in crescita in Africa – ha detto Tewolde Gebremariam, ceo del gruppo Ethiopian Airlines – Poiché il Sudafrica rappresenta il più grande mercato del continente e con i significativi cambiamenti negli operatori del settore della regione, l’attuazione di questo accordo interline creerà un facile accesso a coloro che viaggiano da/per gli aeroporti regionali sudafricani e le destinazioni Ethiopian attraverso i cinque continenti».

Ethiopian Airlines ha implementato vari accordi di partnership con vettori africani e globali per espandere ulteriormente la propria accessibilità ai propri clienti. La partnership con Artlink, in particolare, aumenterà le opzioni di connettività senza interruzioni per i clienti nelle regioni del Sud Africa con la vasta rete di Ethiopian Airlines nel continente e oltre. Ethiopian e Airlink si occuperanno reciprocamente del check in e dei bagagli dei viaggiatori per tutti i loro voli con le compagnie aeree. Airlink fornisce servizi tra città più piccole e poco servite e aeroporti hub più grandi. Pertanto, attraverso l’accordo interline siglato con Ethiopian, i clienti sudafricani potranno beneficiare di oltre 60 destinazioni africane di Ethiopian.