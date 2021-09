Ethiopian Airlines-Boeing, protocollo di intesa per hub in Africa













Strategico protocollo d’intesa siglato da Ethiopian Airlines con Boeing per il posizionamento dell’Etiopia come hub aereo per l’Africa. Basandosi sui settant’anni di storia condivisa delle due parti nel settore dell’aviazione, il protocollo mira a posizionare l’Etiopia come hub dell’aviazione in Africa – “Etiopia per l’Africa”.

Boeing ha riconosciuto Ethiopian come leader mondiale dell’aviazione nel continente e mira a stabilire una partnership aeronautica di livello mondiale reciprocamente vantaggiosa. Per realizzare la loro visione condivisa, le due aziende hanno concordato di lavorare in partnership in quattro aree di collaborazione strategica, vale a dire: industrial development, advanced aviation training, educational partnership e leadership development in un arco di tre anni.

A tal fine, sono stati istituiti team multidisciplinari congiunti per implementare la partnership strategica e sono già state registrate importanti pietre miliari. Parte integrante dell’intesa è l’obiettivo condiviso di giungere al riconoscimento della Ethiopian Aviation Academy come standard globale per l’addestramento aeronautico.

Boeing si impegnerà a sviluppare la capacità produttiva e il servizio di aviazione aftermarket dell’Etiopia. Attraverso questo protocollo d’intesa, Boeing ed Ethiopian collaboreranno per migliorare le capacità di competere a livello globale e cercheranno di costruire un viatico virtuoso del 21° secolo per le carriere dell’aviazione in Etiopia. Collaboreranno con istituzioni educative altamente qualificate e partner del settore aeronautico per creare programmi di apprendimento e sviluppo specializzati per soddisfare le esigenze della forza lavoro. Boeing ed Ethiopian lavoreranno inoltre insieme per sviluppare le generazioni attuali e future di leader in Etiopia per l’Africa.

Tewolde GebreMariam, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, ha spiegato: «Lavoriamo in collaborazione con Boeing su diversi progetti su larga scala nel settore dell’aviazione da oltre 70 anni per servire il continente africano e questa partnership espande e costruisce la nostra capacità in molteplici campi. Sono fermamente convinto che con la nostra dedizione alla sua attuazione, l’accordo raggiungerà con successo il suo obiettivo di posizionare l’Etiopia come hub dell’aviazione del continente. Apprezziamo molto il ruolo fondamentale delle nostre aziende partner americane nel raggiungimento dei nostri obiettivi e continueremo a lavorare con i principali protagonisti dell’aviazione americana come Boeing, Ge, Pratt and Whitney e Collins Aerospace nel nostro viaggio verso l’eccellenza nell’aviazione».