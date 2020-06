Ethiopian Airlines aumenta la frequenza dei voli sull’Italia

La compagnia aerea Ethiopian Airlines – rappresentata in Italia da Distal & Itr Group – ha ripreso i voli per Roma Fiumicino e Milano Malpensa a partire dal 21 maggio con una frequenza settimanale. Da allora ha continuato ad aumentare le sue operazioni dal continente africano all’Italia e attualmente opera cinque volte alla settimana da/per Addis Abeba.

Ethiopian ha ripreso anche i voli verso varie destinazioni in Africa: Dar es Salaam, Zanzibar, Kilimangiaro, Lusaka, Juba, Malabo.

Considerando le attuali restrizioni di viaggio prevalenti in molti Paesi, ai clienti viene gentilmente ricordato di verificare i requisiti di ingresso e di uscita prima dell’inizio del viaggio. Ethiopian invita i propri clienti ad osservare tutte le misure precauzionali in vigore per la loro sicurezza e per tutti gli altri passeggeri e dipendenti. L’uso della mascherina rimane obbligatorio durante il check in, l’imbarco, in volo, lo sbarco e in aeroporto.