Ethiopian Airlines, apre il nuovo terminal nell’hub di Addis Abeba

È all’insegna della biosicurezza e della bioprotezione il un nuovo terminal passeggeri che Ethiopian Airlines ha completato presso il suo hub dell’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba Bole International.

Il nuovo terminal dispone di una sala check-in con 60 banchi check-in, 30 chioschi self check-in, 10 self-bag drop/SBD, 16 sportelli per l’immigrazione con più disposizioni e-gate e 16 aree centrali di controllo di sicurezza per i passeggeri in partenza. Inoltre, lo scalo dispone di tre posizioni (contact gates) per aeromobili a fusoliera larga e dieci posizioni remote collegate tramite people mover, scale mobili e ascensori panoramici, oltre ad ospitare 32 sportelli dell’immigrazione all’arrivo con 8 e-gate al piano ammezzato.

«Sono molto lieto di assistere alla realizzazione di un terminal nuovo di zecca presso il nostro hub – ha detto Tewolde GebreMariam, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines – Mentre l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole International ha superato Dubai per diventare la più grande porta d’accesso all’Africa lo scorso anno, il nuovo terminal avrà un ruolo chiave nel consolidare questa posizione. Ciò che rende unico il nuovo terminal è che è il primo al mondo ad essere completato dopo il Covid-19. È stato progettato, non riprogettato, pensando alla biosicurezza e bioprotezione».