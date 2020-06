Ethiopian Airlines, ancora stop ai voli per l’emergenza Covid

Ethiopian Airlines non riprenderà a volare a breve a causa dell’emergenza Covid-19. Ad annunciarlo con una nota è la stessa compagnia, che sottolinea come la politica adottata sarà ancora quella di garantire ai propri passeggeri cambi dati gratuiti.

A questo proposito, infatti, tutti i viaggiatori le cui date di partenza sono comprese nel periodo 1 Marzo – 30 Settembre 2020 (con biglietti emessi fino al 31 agosto 2020) avranno di fronte due opzioni: potranno decidere se conservare, e utilizzare, i propri biglietti fino al 31 dicembre 2021 (nessuna chiamata al call center o mail sarà necessaria in questo caso per cambiare il documento di viaggio), riprenotando la nuova data senza penali; potranno richiedere un voucher per effettuare un volo oltre la data del 31 dicembre 2021. In quest’ultimo caso però, la differenza nelle tariffe o nelle tasse, andrà versata.

Questa policy si applica a tutti i voli internazionali operati da Ethiopian Airlines, ma non sui voli domestici.