Esterometro, webinar di Fiavet Toscana con la fiscalista Caterina Claudi













Va in diretta online martedì 28 giugno alle 11 la sessione di Domande & Risposte sull’Esterometro con Caterina Claudi, consulente del lavoro di Fiavet Nazionale e fiscalista specializzata per il turismo.

Organizzata da Fiavet Toscana, la diretta è aperta a tutti gli iscritti alla regionale, e include la replica del webinar dedicato da Caterina Claudi all’introduzione dell’esterometro per comprende nel dettaglio cosa cambia a partire dal 1° luglio.

Si parlerà di esterometro e fatturazione elettronica verso l’estero; di reverse charge e operazioni passive anche in termini di tempistiche; di comunicazione di operazioni non rilevanti ai fini Iva e di operazioni da e per San Marino.

«Ci siamo resi conto che in piena alta stagione – spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana – l’esterometro aggiunge ansia e incertezza a una situazione già molto complicata per le nostre imprese, e che sul tema ancora circolano molti dubbi da chiarire. Così abbiamo organizzato di volata questo incontro online, per fare chiarezza con Caterina Claudi che sa sempre rendere comprensibili anche i temi più insidiosi della burocrazia nazionale».

Per partecipare bisognerà iscriversi mandando una email a [email protected].