Estero alla ribalta per il ritorno in presenza di Bit Milano













A fieramilanocity, da domenica 10 a martedì 12 aprile prossimi, Bit apre la stagione 2022 guardando anche alla ripresa dei viaggi internazionali.

Nonostante gli strascichi della pandemia e le incognite internazionali, si sta riaffacciando il desiderio di viaggiare all’estero. Lo testimoniano anche i dati del più recente Barometro Unwto (gennaio 2022): nel 2021 gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4% a quota 415 milioni rispetto ai 400 del 2020, sebbene ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia. Con un +54%, l’Europa Mediterranea è una delle regioni che ha recuperato di più mentre nel mondo il ritorno degli arrivi internazionali ai livelli pre-pandemici è previsto per il 2024.

Con le nuove date di quest’anno, in via eccezionale da domenica 10 a martedì 12 aprile a fieramilanocity, Bit Milano sarà la prima grande manifestazione italiana del turismo a riproporsi in presenza nella nuova stagione per cogliere le opportunità di crescita sui mercati internazionali.

Tra le novità più interessanti per l’outgoing il Villaggio Astoi, un progetto di ampio respiro che ospiterà fino a 20 tour operator associati tra cui Alpitour, Alidays, Boscolo Tour Operator, Cocktail Viaggi, Costa Crociere, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Naar Tour Operator, I Grandi Viaggi, I Viaggi del Mappamondo, Ota Viaggi, Veratour, Nicolaus-Valtur, Th Resorts. Realtà che vanno ad aggiungersi ai numerosi operatori e reti distributive presenti in manifestazione con i loro stand, dai nomi storici quali Gattinoni-Viaggiare con Stile agli emergenti come Shiruq Viaggi.

Tra le destinazioni estere si segnalano Cuba, Formentera, Giordania, Israele, Maldive, Marocco, Slovenia, Grecia, Romania, Cile, India e Iran oltre a Visit Usa. Tra le altre realtà vettori di rilievo nazionale come Trenord e la compagnia aerea Binter.

Quanto alle proposte, l’Ente del turismo della Thailandia sta sviluppando un gioco interattivo completamente dedicato alla destinazione, che sarà presentato in anteprima alla prossima Bit di Milano. L’Israele punterà invece sull’outdoor con le esperienze nel deserto del Negev.

In Croazia sempre più turisti cercano mete insolite, fuori dai soliti schemi turistici e il viaggio diventa un’esperienza emozionante. Le proposte della Croazia si concentrano sulla sostenibilità turistica e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti.

La voglia di incontrarsi per fare business caratterizzerà non solo il Villagio Astoi, ma tutto il percorso espositivo, declinato in tre aree caratterizzate da temi chiave: Leisure, Mice, BeTech. Completerà la manifestazione un ricco palinsesto di eventi all’insegna del tema “Bringing Innovation Into Travel”, perché mai come oggi il turismo ha bisogno di innovazione sostenibile, per trovare una nuova dimensione.