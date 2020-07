Estate nei Parchi Letterari tra spettacoli, letture e itinerari

Continuano gli appuntamenti estivi per gli amanti di letteratura e ambiente. Nel rispetto delle normative igienico sanitarie a tutela di visitatori e residenti, i borghi e le aree naturali protette che ospitano i Parchi Letterari organizzano fino a fine settembre spettacoli, letture, percorsi e itinerari per rivivere i luoghi che ispirarono i nostri autori e chi ha seguito le loro orme.

Il programma estivo è in continuo aggiornamento anche sulle pagine Facebook e nella sezione eventi del sito ufficiale. Tra i 26 parchi letterari, sempre aperti, ecco alcune proposte:

Parco letterario Marguerite Chapin e i luoghi dei Caetani: giardino di Ninfa, dal 31 luglio al 9 agosto. Nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni del Giardino di Ninfa, la fondazione Roffredo Caetani vi invita ad assistere all’Orlando Furioso tra le rovine dell’antico castello.

Parco letterario Johan Peter Falkberget, Røros (Norvegia). Il 31 luglio, il 1 e 2 agosto la compagnia teatrale Christianus Sextus invita a partecipare all’ottava edizione del festival dedicato ai luoghi e all’opera di Falkberget nelle miniere patrimonio Unesco.

Parco letterario Grazia Deledda. Galtellì (Nu), dal 4 luglio al 27 settembre. Gli eventi culturali e musicali in programma nel Borgo della Valle del Cedrino le cui stradine fanno da sfondo ai luoghi del narrato di Canne al vento.

Parco Letterario Gabriele d’Annunzio. Anversa degli Abruzzi (Aq), dal 24 luglio al 6 settembre. Escursioni e corsi naturalistici, arrampicate, racconti della tradizione e cinema sotto le stelle presso le Sorgenti di Cavuto in collaborazione con la riserva naturale Oasi Wwf Gole del Sagittario.

Parco letterario Giacomo Leopardi. Recanati (Mc), dal 21 luglio al 13 settembre. Infinito Experience: viaggio sentimentale con Giacomo Leopardi. Con una guida che interpreta Giacomo Leopardi, alla scoperta di alcuni tra i principali luoghi leopardiani, fonte di ispirazione per gli idilli più belli composti dal poeta.

Parco letterario Isabella Morra, Vasinni (Mt). Dall’8 al 30 agosto. XXX edizione dell’Estate di Isabella a 500 anni dalla nascita della poetessa rinascimentale riscoperta da Benedetto Croce.

Parco Letterario Francesco Lomonaco. Montalbano Jonico (Mt), dal 6 agosto al 3 settembre. Calanchi e visioni: dallo spettacolo teatrale Storie di Terra Vecchia alle escursioni nella riserva regionale dei Calanchi.

Parco Letterario Federico II di Svevia. Melfi (Pz). Dal 22 al 29 agosto il castello federiciano di Melfi ospita un ciclo di eventi dedicati a letteratura, storia, arte, antropologia e territorio a cura di Raffaele Nigro.

Parco Letterario Carlo Levi, Aliano (Mt). In attesa della cerimonia per la consegna del premio letterario Carlo Levi XXII edizione, prevista per il 21 settembre, continuano le visite dei luoghi del narrato del Cristo si è fermato a Eboli e alla scoperta dei tesori di Aliano.

Parco Letterario Giuseppe Dessì, Villacidro (Sud Sardegna). Premio letterario Giuseppe Dessì. Dal 21 al 27 settembre un’intensa settimana di appuntamenti culturali – presentazioni editoriali, incontri con gli autori, mostre, spettacoli e musica – farà da cornice al premio giunto alla sua XXXV edizione.