Estate in Grecia, al via la campagna promozionale













L’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo lancia a nuova campagna estiva della Grecia all’insegna di una destinazione da vivere “per sempre”. Il protagonista del video è Otto, un austriaco che ha visitato il Paese anni fa “per assaporare l’estate greca, ma è stato “catturato” dall’emozione creata dalla Grecia ed “è rimasto per sempre!”, sottolinea la nota dell’Ente.

La campagna, infatti, è lo storytelling di una storia vera, che, concentrandosi sulle bellezze del Paese, aspira a dimostrare che la Grecia non è a caso la meta preferita di milioni di visitatori.

“Il fascino senza pretese e la semplicità del paese – i vicoli stretti, la nostra gente amichevole, le case bianche, il sole caldo, la sua costa infinita, la campagna, i pittoreschi paesini di montagna e i nostri sapori tradizionali; tutto questo può funzionare come “pericoloso” esca per i visitatori, con il risultato che alcuni non vogliono mai andarsene”, sottolinea ancora l’Ente.

«Essendo uno dei cinque marchi turistici più forti al mondo con paesaggi famosi, quest’anno abbiamo scelto di concentrarci sulle emozioni provocate dalla visita nel nostro Paese – ha detto il ministro del Turismo, Vassilis Kikilias – Una storia vera ispira la nuova campagna di promozione della Grecia all’estero. Attraverso la narrazione dell’esperienza di un viaggiatore che originariamente veniva nel nostro paese per le vacanze, ma la pace, la semplicità e la bellezza che ha vissuto, lo hanno portato a rimanere, lavorare, fondare una famiglia in Grecia, e finalmente cambiare la sua vita, per sempre».

Il segretario generale dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, Dimitris Fragakis ha dichiarato: «Dopo le campagne “la Grecia ha un inverno” e “Greeckend” l’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo continua la promozione dinamica del nostro paese all’estero. Dopo aver trascorso diversi mesi con campagne nei mercati dell’Europa e degli Stati Uniti durante l’inverno e la primavera, è arrivato il momento per la campagna classica estiva, quest’anno una storia vera diventa la base del contenuto, che tocca l’emozione dei viaggiatori e mette in primo piano l’autenticità della destinazione Grecia. Identità e autenticità così forti che faranno pensare al visitatore di rimanere nel Paese per sempre. Vorrei ringraziare di cuore il dirigenti dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo e Ogilvy per l’ottimo lavoro e, naturalmente, la Fondazione Onassis per il suo sostegno anche per altre campagne del nostro Paese all’estero».

La campagna, che è già stata promossa nei mercati target del turismo greco, è stata realizzata con il gentile sostegno della Fondazione Onassis.