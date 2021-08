Estate in Croazia: a luglio 3,7 milioni di arrivi













Primi bilanci per l’estate della Croazia, che a luglio 2021 ha accolto 3,7 milioni di turisti con una crescita rispetto al 2020 pari al 47%. La destinazione ha realizzato 25 milioni di pernottamenti, ovvero il 33% in più sullo scorso anno.

«Quando si paragonano i risultati con il 2019, l’anno prima della pandemia, a luglio in Croazia sono stati realizzati l’80% degli arrivi e l’81% dei pernottamenti – ha dichiarato il ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac – Per ora i risultati del 2021 sono un indicatore che, nonostante la pandemia, con una buona preparazione e cooperazione di tutto il settore la Croazia può essere una destinazione turistica sicura e di successo. Attualmente le previsioni per la seconda metà d’agosto e per il dopo stagione sono ottimistiche».

Ad allettare maggiormente i viaggiatori sono quelle soluzioni che riescono a garantire il distanziamento sociale. Quando si parla di alloggio, si preferiscono le case vacanze, i campeggi e le offerte di turismo nautico.

«La Croazia è una destinazione ben preparata e organizzata per l’accoglienza di un gran numero di turisti. Abbiamo una situazione epidemiologica stabile, severi controlli e sorveglianza. Invitiamo a un comportamento responsabile e al rispetto delle misure antiCovid in modo che tutti possano godersi una vacanza sicura e piacevole», ha concluso il ministro Brnjac.