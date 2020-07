Estate da rent a car per il 30% dei vacanzieri italiani

Nonostante la pandemia di Covid, che si è abbattuta anche sul mondo dell’autonoleggio, i primi segnali della cortissima stagione estiva sono incoraggianti: tra gli italiani che si concedono un periodo di vacanza, secondo uno studio previsionale della società di consulenza Bain & Company commissionato da Aniasa, l’associazione che rappresenta il mondo del rent e dell’automotive, un buon 30% di vacanzieri utilizzerà un auto a noleggio.

«L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio – osserva Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa – Nelle prossime settimane ci aspettiamo che, complici gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze».

Inoltre, in occasione delle prime partenze per le vacanze, Aniasa ha realizzato una guida con l’Unione Nazionale Consumatori per noleggiare un veicolo in sicurezza, scaricabile direttamente dal sito dell’associazione.