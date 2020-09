Estate da profondo rosso per gli alberghi italiani: si salva solo la montagna

Dopo la conferma dell’Istat circa il disastroso azzeramento del fatturato alberghiero nel primo semestre dell’anno (-88%), arriva l’altra doccia fredda di un bimestre estivo (luglio-agosto) con altri vistosi cali del fatturato che da solo pesa il 65% (13,6 miliardi di euro) nel dato complessivo annuale dell’hôtellerie italiana e per Confindustria Alberghi serve un Piano di Salvaguardia del Governo per l’intero comparto.

Dall’indagine flash lanciata dall’associazione, infatti, emerge un quadro davvero difficile per il settore alberghiero in Italia con alcune destinazioni notoriamente richiestissime nelle estati italiane e l’intero segmento lusso in grande sofferenza anche e soprattutto a causa della quasi totale assenza degli stranieri. Un quadro leggermente diverso, ma che non compensa le gravi perdite subite sino ad oggi, si osserva per le destinazioni mare, montagna e campagna dove alcune realtà hanno sofferto meno in un contesto dove purtroppo molte strutture sono comunque state costrette a rimanere chiuse.

In una disamina dettagliata per tipologie di location, gli alberghi nelle città d’arte hanno continuato in molta parte a rimanere chiusi e tra quelli che avevano tentato di riaprire, diversi sono stati costretti a compiere una brusca marcia indietro. Il calo di fatturato dagli alberghi delle città d’arte è stato tra il 70 e il 90% rispetto al trimestre giugno-agosto 2019, a causa della flessione del numero degli arrivi, più che dimezzati rispetto all’analogo periodo dello scorso anno (-60%) e dei pernottamenti in calo di oltre il 70% sempre rispetto al trimestre 2019.

Rosso meno accentuato negli alberghi delle destinazioni balneari, che hanno riportato una flessione di clientela, rispetto al trimestre estivo 2019 del –40% sia in termini di arrivi che di presenze. Il dato ha prodotto un fatturato praticamente dimezzato rispetto all’estate 2019. Va ricordato e sottolineato inoltre che l’avvio ritardato dell’attività nelle destinazioni balneari, rispetto agli anni passati, ha amplificato ulteriormente gli effetti negativi sui risultati della stagione.

Unica nota meno stonata delle altre, ma pur sempre in sofferenza è quella degli alberghi di montagna, dove la riduzione di fatturato si è fermata al 30%.

«Molte attese erano state riposte in questi mesi estivi che tradizionalmente sono i più importanti per la tenuta del settore – ha commentato Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente Confindustria Alberghi – ma tra partenze ritardate, assenza degli stranieri e misure di contenimento, i risultati per quelli che hanno potuto aprire le loro strutture sono stati molto deboli. È indispensabile lavorare da subito con il governo per un Piano di salvaguardia ed una strategia che metta in sicurezza le aziende ed i lavoratori del settore, una serie di misure organiche che, a partire dal potenziamento e prolungamento di interventi indispensabili come il sostegno sugli affitti e la riduzione della pressione fiscale sugli immobili e sul lavoro, permettano alle aziende di superare i difficili mesi che ancora abbiamo davanti e farsi trovare pronte alla ripartenza quando l’industria del turismo potrà tornare ad animare l’economia dei territori».