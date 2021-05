Estate a Disneyland Paris: il parco riaprirà il 17 giugno













Graduale riapertura per Disneyland Paris, che riapre il Parco Disneyland e il Walt Disney Studio, il Disney Village e il Disney’s Newport Bay Club Hotel il 17 giugno prossimo.

Disneyland Paris continua a puntare sulle agenzie di viaggi e propone un piano d’incentivazione che prevede un abbonamento trimestrale di Topolino in omaggio, cartaceo e digitale, per ogni nuova prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2021 per tutti gli arrivi disponibili alla vendita, con un massimo di tre prenotazioni ad agenzia.

Alla riapertura dei parchi Disney, non mancheranno i Selfie Spots e diverse apparizioni a sorpresa dei personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. L’espansione del Parco Walt Disney Studios continua con l’apertura della nuova attrazione Cars Road Trip, che accoglierà gli ospiti per la prima volta alla riapertura.

L’offerta alberghiera si arricchisce con l’apertura del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, il primo hotel al mondo dedicato alle opere d’arte Marvel. La struttura a quattro stelle disporrà di 471 camere Superior, 65 Empire State Club e 25 Suite dedicate a Spider-Man, agli Avengers e ai Supereroi Marvel.

Per offrire maggiore flessibilità sono disponibili condizioni di prenotazione che includono per i pacchetti soggiorno negli hotel Disney: cancellazioni e modifiche senza penali (assicurazione e trasporto esclusi) fino a sette giorni prima della data di arrivo e pagamento del saldo 10 giorni prima dell’arrivo e per i biglietti d’ingresso la cancellazione fino a tre giorni prima della data di arrivo. Inoltre, per gli ospiti che sono già in possesso di una prenotazione è possibile posticipare la data di arrivo del soggiorno allo stesso prezzo e con le stesse componenti.

Per monitorare il flusso degli ospiti alla riapertura ci sarà una limitazione degli ingressi giornalieri, che richiederà la prenotazione obbligatoria della visita per rispettare le norme di distanziamento sociale.