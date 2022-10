Estate 2023 e pacchetti treno: la roadmap di Ota Viaggi

«I problemi? Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare». A Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, non fa paura nulla, né tantomeno l’impennata dei costi e il caro energia, che chiaramente continueranno ad avere il loro impatto sui prezzi finali.

«Sono in un’azienda sana, che fa utile e reinveste sempre in azienda: è così che si resta in piedi e che si fa del bene per il settore – spiega – Basta parlare di fatturati, non serve fare paragoni con il 2019. È un anno che appartiene a un’epoca che non c’è più».

«Le 84 strutture del 2022 sono state tutte riconfermate, potenzialmente in un paio di settimane potrei andare online con la nuova programmazione». È questo il dato che Ota Viaggi comunica con soddisfazione durante il Ttg di Rimini. «Adesso siamo concentrati sul Catalogo Neve 2022-23, i cui aggiornamenti sono disponibili sul sito web, e sul piano di sviluppo a medio-lungo termine che si concretizza attorno a tre pilastri: accessibilità, valore umano e mobilità». Di certo le nuove key word della prossima estate.

Sul tema dell’accessibilità, Diana racconta il progetto per «il censimento delle strutture in programmazione e la creazione di un catalogo ad hoc per il mercato diversamente abile. E ancora il personale, che per noi deve avere la stessa valenza del cliente finale. Fino ai pacchetti treno».

In vista del 2023, lo specialista del Mare Italia condurrà campagne con al centro le agenzie di viaggi mantenendo il focus sul target medio spendente: «Tutti vogliono il lusso, ma dove sono tutti questi clienti? Noi restiamo sul nostro, e forse ci ritagliamo uno spazio anche maggiore rispetto a tutti gli altri».