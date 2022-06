Estate 2022, le agenzie di viaggi: «Manca la classe media»













Volti sorridenti. Qualcuno per la prima volta a una convention. Ma anche tanti veterani contenti di ritrovare vecchi colleghi dopo questi due anni difficilissimi. Obiettivo X organizzato da Ota Viaggi ha riunito le adv sulla costa sarda e dato l’opportunità di confrontarsi sulle novità e le richieste dei clienti.

«Noi siamo una agenzia specializzata in viaggi di gruppo – racconta Sabrina Di Pietro. dell’agenzia Nino Viaggi di Tortolì, in Abruzzo – Oggi molti tour, nonostante si ricominci a viaggiare, li stiamo però rimandando. Per fortuna ci siamo reinventati con il mare Italia e sono molto soddisfatta. Lavoriamo con famiglie, coppie, piccoli nuclei. Quello che mi ha sorpreso è la polarizzazione della domanda: o mete decisamente low budget oppure soggiorni extra lusso. Manca proprio la clientela media».

La voglia di evadere è così contagiosa che mete solitamente non considerate ad agosto, sono invece nel 2022 super popolari. «I prodotti che stanno andando sono le crociere nel Mediterraneo, ma anche destinazioni all’estero a prezzi contenuti – aggiunge Alessia Possenti dell’adv Ali&Sof di Roma – Su tutte Sharm el Sheikh, solitamente snobbata dagli italiani per le altissime temperatura ad agosto. Occasioni come questa, poi, creano ottimismo anche per le prossime stagioni».

«Anche quest’anno il mare Italia sta andando alla grande – precisa Mario Lombardi dell’agenzia Cosimo Lombardi Viaggi di Benevento – Facciamo davvero fatica a trovare disponibilità già per luglio. Il contatto con il booking è costante».

Tra i veterani c’è Giovanni Malmisi della Channel Travel di Montecosaro, in provincia di Macerata. «È la quarta volta che tocco con mano l’offerta Ota e ogni volta mi colpisce la disponibilità dello staff. C’è una ottima collaborazione, soprattutto sulle strutture di Sardegna e Sicilia».