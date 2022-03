Estate 2022 a tutto glamping con Vacanze col Cuore













Il Gruppo di glamping resort italo-olandese Vacanze col Cuore di Loek Van de Loo, considerato il “padre del glamping europeo”, cresce ancora e sta vivendo un 2022 all’insegna del consolidamento e del miglioramento del sistema di “hotel orizzontali”.

Dopo le due nuove aperture di Denekamp in Olanda e di Anfo sul Lago Idro nel 2021, e con la proposta della formula “winter glamping”, che ha fatto il tutto esaurito durante le feste di Natale, Il Gruppo ha chiuso la stagione il 9 gennaio scorso, con un bilancio positivo.

Dopo l’espansione nei Paesi Bassi e in Italia del 2021, il Gruppo ha riportato le prenotazioni per la nuova stagione, ai livelli degli anni pre Covid durante il mese di gennaio e febbraio 2022. Tornano olandesi e tedeschi, che si sono già assicurati le vacanze nei resort italiani del Lago di Garda, Lago Idro e Toscana. Per gli italiani è ancora presto ma il team è fiducioso e sa di aver conquistato un nuovo pubblico: circa il 30% degli ospiti lo scorso anno è stato nazionale.

Vacanze col Cuore quest’anno amplia il suo organico con una nuova direzione Hr e oltre 200 dipendenti per la nuova stagione. Il Gruppo lancia anche la Glamping Collection.

«Per il 2022 abbiamo in programma di migliorare e rinnovare i resort del Gruppo, per consolidare la nostra posizione sul mercato italiano ed europeo in tema di turismo all’aria aperta – racconta Loek Van de Loo – Nessuna nuova acquisizione all’orizzonte almeno nel breve periodo ma interveniamo sull’ampliamento delle proposte di accommodation, con la sostituzione di alcune mobile home e lodge tent con modelli di ultima generazione ma anche lanciando ufficialmente, dopo la prima stagione di test, la Glamping Collection: una speciale offerta di vacanza a bordo di mezzi di trasporto e accommodation completamente trasformati in confortevoli formule di “hotellerie orizzontale”. E potenziamo la gestione del personale con una nuova direzione delle risorse umane, indispensabile per la gestione ottimale del personale, notevolmente aumentato con le nuove aperture. Abbiamo, infatti, mediamente assunte oltre 200 figure fra stagionali e a tempo indeterminato che si occupano di ristorazione, animazione e manutenzione, fondamentale per la conservazione e cura degli ettari di verde fiorito e alberi che circondano gli ospiti durante tutto il loro soggiorno».

I settori strategici del Gruppo vengono accentrati nella nuova sede direzionale di Manerba sul Garda: team commerciale, marketing on e offline, risorse umane, team amministrativo, area booking sia per l’Italia che per l’Olanda, dove rimane attiva una sede operativa per le esigenze di intervento in loco. Una posizione strategica che consente di presidiare efficacemente i quattro resort di San Felice del Benaco, Moniga del Garda e Manerba: Weekend Glamping Resort, Sivinos Glamping Boutique, Vacanze Glamping Boutique, Park Residence Il Gabbiano. E Idro Glamping Boutique a pochi km.

GLAMPING COLLECTION. Per Van de Loo, l’esperienza glamping deve lasciare a bocca aperta. Ogni anno, quindi, la clientela deve poter vivere un’esperienza totalmente nuova. Nel 2021 è nata l’idea di offrire anche alloggi inusuali: uno school bus americano, una Airstream e una roulotte vintage Shasta sono entrate nella nuova area di Orlando in Chianti Glamping Resort ed è nata una nuova gamma di proposte che prende il nome di Glamping Collection.

La formula ha riscosso successo e portato a esperienze di vacanza fuori dalla stagione estiva, durante l’autunno e l’inverno, in questi alloggi sui generis. Il Gruppo ha accolto così un nuovo target, oltre alle famiglie: coppie in cerca di un momento di relax di alto livello.

Per il 2022, quindi, per la Glamping Collection entrano ad Orlando in Chianti nuove accommodation tra cui anche un nuovo bus americano, un mini school bus e una Airstream, ristrutturati e ammodernati. Glamping Collection si allarga anche a Sivinos Glamping Boutique sul Lago di Garda, affacciato sul Golfo di Salò, con un’area dedicata a tre roulotte vintage.

LA NUOVA STAGIONE. L’offerta riparte il 7 aprile con Il Gabbiano Residence Park, grande parco verde in cui “abitano” villette e appartamenti con campi da tennis, piscine, un’intera fattoria a disposizione dei piccoli ospiti che vengono accompagnati dalle attività del gruppo di animazione per tutta la durata della vacanza. Ideale per bambini e neonati che garantisce relax e tranquillità ai genitori, rigorosamente car free.

Il 14 aprile inaugura Weekend Glamping Resort di San Felice del Benaco, punta di diamante e benchmark del Gruppo sul Lago di Garda; Sivinos Glamping Boutique di Moniga del Garda, luogo incontaminato per chi ama il campeggio tradizionale e un po’ selvaggio in mezzo alla natura con accesso al lago; Lago Idro Glamping Boutique di Anfo, l’outsider.

Weekend Glamping Resort e Lago Idro Glamping Boutique si preparano con 11 nuove mobile home, con terrazzo di grandi dimensioni e tende “teatrali” da 4 o 6 persone, a due piani, come le Airlodge, o tipicamente indiane, conosciute come teepee tent.

Vallicella Glamping Resort a Scarlino apre il 21 aprile con un makeup delle strutture esistenti, a due anni dall’apertura avvenuta con l’inaugurazione di uno degli scivoli acquatici permanente più lunghi d’Italia, 132m di sliding dalla collina, per tuffarsi nelle piscine del water park a disposizione degli ospiti.

Apre il 28 aprile il Vacanze Glamping Boutique, sul Lago di Garda, dedicato ai bambini da 0 a 5 anni con mobile home dotate di nursery e necessaire per pappa, giochi e bagnetto.

L’ultimo a inaugurare la stagione, il 12 maggio, è Olando in Chianti Glamping Resort. Lo chef Alessio Cinellu propone cene tipiche toscane a km zero, vino del territorio e colazioni presso L’Orlando Bistrot oppure a domicilio, a bordo dei mezzi della Glamping Collection. Il Bistrot è aperto anche agli esterni, meglio se con prenotazione. Per il 2022 nuova attrazione è lo spray park di 300mq con cannoni ad acqua, piscine e cascate.

Tutti i resort del Gruppo mettono a disposizione della clientela, un servizio ristorazione di alto livello; un gruppo di animazione capitanato dal cagnolone Spotty per i più piccoli, con attività sia ludico sportive che di edutainment da mattina a sera; mentre per i grandi, sono organizzate attività sportive con istruttori e attrezzatura da noleggiare in loco (sup, bike, surf) ed esperienze di scoperta dei luoghi circostanti sia culturali che enogastronomiche.