Esperienze, spa e nuove strutture: la ripartenza delle Maldive

Dalle prestigiose nomination alle novità dai resort, le Maldive sono sempre più pronte ad accogliere i turisti dopo l’apertura ufficiale ai viaggiatori internazionali dello scorso 15 luglio.

Nominate nella categoria Migliore destinazione Spa dell’Oceano Indiano ai World Spa Awards 2020 per il sesto anno consecutivo, l’atollo offre tante opzioni possibili di relax: dalle Spa overwater a quelle sott’acqua, a fino alle Spa sui liveabords.

Sono 6 i resort maldiviani inseriti tra i “Top 25 Hotel – Asia” nella categoria Best of the Best, la più prestigiosa dei Tripadvisor Traveller’s Choice 2020.

In base alle recensioni, alle valutazioni e ai commenti che i viaggiatori da tutto il mondo hanno condiviso su TripAdvisor, i resort scelti sono: Baros Maldives, iconico resort nell’atollo di North Malé, Kanuhura Maldives, resort 5 stelle lusso del gruppo Sun Resorts situato su un’isola privata nell’atollo di Lhaviyani, Six Senses Laamu un’oasi di relax nell’atollo di Laamu, Constance Moofushi lussuoso resort della catena Constance Hotel nell’atollo di Ari South, l’esclusivo Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa posizionato nell’atollo di North Malé e Milaidhoo Island Maldives nella riserva della Biosfera Unesco dell’Atollo di Baa.

Nel frattempo, anche il Radisson Hotel Group ha inaugurato la sua prima struttura nella destinazione: il Radisson Blu Resort Maldives – un rifugio privato nell’atollo di Alifu Dhaalu. Tutte le 128 ville fronte mare e ville overwater sono dotate di piscina privata, vista sull’oceano e dispongono di due o tre camere da letto, mentre la Presidential Suite disposta su due livelli e con ampio spazio outdoor affacciato sull’Oceano è la soluzione più esclusiva del resort.



Gli ospiti possono inoltre esplorare il mondo sottomarino grazie ai servizi del diving centre, rilassarsi nella Spa overwater o nello Yoga Pavillion, o ancora allenarsi nella palestra attrezzata. Ricca anche l’offerta gastronomica dei vari ristoranti e lounge, incluso l’adults only Crusoe’s.

Lux Resorts & Hotels Maldives ha lanciato Collectable Experiences una collezione di pacchetti con esperienze autentiche e su misura per rendere unico il proprio soggiorno alle Maldive.

Si va dalle proposte del Lux South Ari Atoll Resort & Villas come Eat, Sleep, Repeat e Digital Detox focalizzati principalmente sul benessere olistico e consapevole, ai pacchetti active del Lux North Malé Atoll Resort & Villas The Beginner’s Surf Camp e Surf Safari, perfetti per chi vuole provare a surfare le onde dell’Oceano Indiano. In entrambi i resort non mancano le proposte romantiche per le coppie.