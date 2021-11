Esperienze sotto l’albero: parte la campagna “Regala la Liguria”













La Liguria punta sul turismo esperienziale in nome della destagionalizzazione, e in vista del periodo natalizio, lancia“Regala la Liguria”, la campagna di Agenzia “In Liguria” che sul sito di Experience Liguria propone la possibilità di regalare ad amici e parenti una vacanza originale, all’insegna di esperienze che lascino il segno.

Tre, le diverse tipologie di attività poposte: Food, Active e Discover, per proposte che vanno dalla degustazione di vini tipici in cantina, all’aperitivo in barca, dal corso di ceramica al tour in E-bike sul Monte di Portofino per i più sportivi; e ancora, la masterclass sul pesto genovese con lo chef, o un tour alla scoperta di Genova sulle tracce di De André. Ma ci sono anche opzioni più particolari come il corso per nuotare come una sirena.

Non soltanto esperienze singole, però: le proposte includono anche pacchetti turistici tradizionali con taglio esperienziale.

Orgoglioso dell’iniziativa Alessandro Piana, vicepresidente della Regione con delega al marketing territoriale, che commenta: «le idee non mancano quando si ha a disposizione tutta la bellezza e l’unicità della Liguria. Così proprio oggi partiamo con un’iniziativa fatta apposta per esaltare il nostro patrimonio incredibilmente ricco di proposte tarate sul turismo esperienziale, che è oggi il vero motore dell’incoming. Abbiamo deciso di trasformare la possibilità di godere dei nostri sapori, dei borghi, del mare fantastico d’inverno, partecipare a tante attività outdoor anche d’inverno, in un regalo da fare a chi si ama o anche a stessi. Accanto all’originalità del progetto di marketing territoriale mi piace anche rilevare un secondo aspetto: la collaborazione, necessaria ma non scontata, che è arrivata dai nostri imprenditori. In tanti hanno raccolto l’invito a preparare un “pacchetto regalo”. È il segno che il mio obiettivo di fare squadra tra Regione, Agenzia e operatori, sta iniziando a dare i suoi frutti».

Come sottolinea Roberto Moreno, l’iniziativa persegue l’attività di promo commercializzazione di Agenzia “In Liguria”: «Con “Regala la Liguria” puntiamo a valorizzare e destagionalizzare il turismo esperienziale legato ai territori, che è uno degli elementi che caratterizza l’offerta ligure e ci rende competitivi rispetto ai nostri competitor. La campagna che sarà attiva da oggi fino al 24 dicembre sui canali online e social, raggiungerà 12,5 milioni di persone dell’area di Nord Ovest da cui provengono i principali flussi di turisti. Abbiamo tante occasioni per offrire una vacanza unica e con questo progetto lo dimostriamo nei fatti».