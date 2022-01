Esperienze outdoor, il grande salto di Freedome













Freedome accelera la crescita e chiude il 2021 con un giro d’affari di 1,7 milioni di euro. Con un’offerta di oltre 1.400 attività selezionate tra più di 400 operatori professionali, la startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor ha raggiunto un totale di 30mila partecipanti.

Si tratta di dati che confermano gli importanti segnali di ripresa del settore del travel che, nonostante sia stato duramente colpito dalla pandemia, si posiziona oggi come segmento di riferimento anche in risposta all’attuale bisogno delle persone di vivere esperienze all’aria aperta e lontano dalla folla.

Le priorità sono inevitabilmente cambiate negli ultimi due anni: le persone, pur non rinunciando ai viaggi all’estero, hanno privilegiato sempre di più le ferie italiane, con uno sguardo alla sostenibilità e alla valorizzazione degli operatori locali e preferendo attività outdoor a contatto con la natura. Tra i trend del post Covid spicca anche la tendenza a ridurre gli spostamenti, privilegiando mete nazionali e viaggi di corto-medio raggio.

«Il 2021 è stato un anno di conferme importanti, abbiamo quintuplicato la crescita e reso le esperienze di Freedome accessibili a un numero sempre più ampio di persone. Questi dati rispecchiano anche il nostro desiderio di tutelare le persone e il loro benessere, consentendogli di vivere avventure memorabili», ha dichiarato Michele Mezzanzanica, cofounder di Freedome.

«Nel 2022 puntiamo a rafforzare il posizionamento di Freedome in Italia per portare i nostri servizi a un pubblico sempre più ampio – ha aggiunto il cofounder Manuel Siclari – Continueremo, infatti, a testare nuovi canali di acquisizione clienti, ampliare la rete di attività disponibili in piattaforma e investire in tecnologia per fornire un servizio di qualità sempre crescente. Entro fine anno puntiamo, inoltre, a raddoppiare l’organico e tradurre la piattaforma in lingua inglese con l’obiettivo finale di posizionarci come player strategico anche nello scenario europeo».