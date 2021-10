Esperienze e outdoor nella seconda edizione di Active Abruzzo













Si è svolta nei giorni scorsi, con successo, la seconda edizione Active Abruzzo, iniziativa promozionale di incoming rivolta agli operatori: gli ospiti internazionali hanno visitato L’Aquila, accolti dal presidente e dal coordinatore regionale di Cna Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, dall’assessore al Turismo della città, Fabrizia Aquilio, dal direttore regionale di Cna Abruzzo, Graziano Di Costanzo, da Agostino Del Re, componente della giunta esecutiva della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, e Stefano Bussiglieri della Bper.

Gli operatori sono stati impegnati fino al 12 ottobre a camminare e pedalare su percorsi pensati appositamente per loro. Dalle avvincenti esperienze sul campo nasceranno due pacchetti per la stagione 2022 sotto la direzione tecnica del tour operator Bikelife live your passion.

Active Abruzzo nasce dalla sinergia fra Cna Turismo Abruzzo, Camera di Commercio Ch/Pe, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e Assessorato al Turismo della Regione Abruzzo, con il sostegno di Bper e Unipol assicurazioni, Assiunion e Epks. Un insieme di competenze unite per la promozione della regione profondamente vocate alla destinazione turistica esperienziale, con luoghi da sogno, natura incontaminata e paesaggi fantastici.