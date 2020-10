Esperienze e lusso, partnership tra Mandarin Oriental e The Oberoi

Al via la partnership a lungo termine tra Mandarin Oriental Hotel Group e The Oberoi Group, che da adesso collaborano congiuntamente per dare luogo a una serie di iniziative. Questa alleanza prevede la creazione di una piattaforma comune per i due gruppi che permette di lavorare a quattro mani, mantenendo allo stesso tempo l’identità e il patrimonio culturale di ogni marchio.

La partnership tra i due storici gruppi alberghieri è stata progettata per gli ospiti fedeli di entrambi i brand. Lavorando insieme su ogni dettaglio dell’esperienza di lusso, i due gruppi cureranno nuove possibilità esclusive disponibili negli hotel Oberoi e Mandarin Oriental. La partnership estende la portata globale di entrambi i gruppi, fornendo ai clienti una scelta più ampia in India e in tutto il mondo.

I membri dei programmi di riconoscimento di fedeltà dei marchi – Fans of M.O. e Oberoi One – avranno l’accesso privilegiato presso oltre 50 hotel di lusso in destinazioni ambite, dove riceveranno riconoscimenti, esperienze e offerte su misura, nonché inviti a eventi esclusivi.

«Siamo lieti di siglare questa partnership con The Oberoi Group, con la possibilità di spingerci oltre i confini dell’ospitalità di lusso – ha affermato James Riley, group chief executive di Mandarin Oriental Hotel Group – The Oberoi Group ha una lunga storia e una grande esperienza nel fornire un servizio esemplare. Lavorando insieme, entrambe le organizzazioni cresceranno e creeranno un’ulteriore differenziazione nel settore che i nostri ospiti apprezzeranno».

Grazie all’esperienza di entrambi i marchi, la partnership siglerà il connubio della luxury hospitality, creando esperienze culinarie e di benessere, concentrandosi sull’innovazione, l’aspetto sostenibile, l’apprendimento e la crescita di tutti i membri dello staff. Tutte le attività congiunte forniranno sinergie tra i marchi, consentendo a entrambi di migliorare ulteriormente il significato di ospitalità di lusso.

«Siamo stati a lungo “fan” di Mandarin Oriental – ha detto Vikram Oberoi, amministratore delegato e chief executive officer di Eih Limited, la holding a capo di The Oberai Group – I nostri marchi si completano a vicenda estremamente bene, così come i valori e la cultura delle nostre organizzazioni. Questa alleanza consentirà agli ospiti di sperimentare nuove destinazioni ed esperienze negli stili leggendari per i quali entrambe le società sono rinomate».