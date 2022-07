Esonero contributivo per t.o. e agenzie, domande al via













È il 9 settembre prossimo il termine entro il quale le agenzie di viaggi e i tour operator possono presentare le domande all’Inps per l’esonero contributivo introdotto dal dl 4/2022.

In un’apposita circolare (consultabile qui), l’Istituto ha comunicato le linee guida delle domande online per la prenotazione dei fondi, precisando che per ottenere i benefici i datori di lavori dovranno attenersi a specifiche modalità di recupero dell’esonero, che l’Inps detterà in un’altra apposita comunicazione.

L’istanza telematica, da presentare attraverso il modulo At_2Ter e che deve contenere l’ammontare dell’esonero richiesto nonché la forza aziendale, una volta accolta prevede lo sgravio del 100% della contribuzione datoriale per 5 mesi (anche non continuativi) relativa al periodo aprile-agosto 2022 e deve riguardare tutti i rapporti di lavoro dipendenti in essere.

Successivamente l’Inps effettuerà le apposite verifiche e nel rispetto del numero di mesi riconosciuti per accedere all’agevolazione, e soprattutto in base anche alle risorse stanziate, comunicherà l’accoglimento dell’istanza.