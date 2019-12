Ernest Airlines, in arrivo cinque nuove rotte da Milano Bergamo

Dall’estate 2020 Ernest Airlines opererà cinque nuovi collegamenti da Milano Bergamo, da cui già offre voli per Kiev, Leopoli e Tirana

Le nuove rotte, già in vendita con tariffe da 39 euro, sono per Tolosa, Minorca, Ibiza e Olbia. A breve saranno disponibili anche i biglietti per la quinta e ultima new entry: Odessa, città ucraina con ampie spiagge affacciate sul Mar Nero.

Tolosa sarà operata tutto l’anno dal 10 aprile 2020, inizialmente con due frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì). Dal 17 giugno al 16 settembre anche il mercoledì.

Ibiza avrà tre frequenze settimanali a partire dal 29 maggio 2020: il lunedì, venerdì e domenica. A partire dal 26 giugno il volo verrà operato anche il mercoledì.

Minorca sarà collegata con due frequenze settimanali, martedì e sabato, a partire dal 30 maggio 2020.

Olbia verrà operata con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e domenica, a partire dal 31 maggio 2020.

Odessa verrà operata tutto l’anno con due frequenze settimanali: giovedì e domenica a partire dal 2 aprile 2020.