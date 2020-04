ErmesHotels lancia la tariffa prepagata a supporto degli alberghi

ErmesHotels lancia uno strumento per aiutare i propri clienti e il segmento alberghiero in generale a far fronte alla crisi di liquidità generata dall’emergenza Covid-19.

Si tratta di una tariffa denominata Open Date Deal, disponibile su booking engine e sul sito dell’hotel, prepagata e modificabile: pagando adesso una tariffa agevolata si può viaggiare quando si vuole.

La nuova tipologia tariffaria permette al cliente di prenotare una qualsivoglia data e prepagarla con uno sconto concesso dallo stesso hotel. Qualora il cliente non potesse viaggiare nelle date scelte avrà la possibilità di cancellare la prenotazione.

Il sistema ErmesHotels alla cancellazione della Open Date Deal produrrà e invierà al cliente un voucher (PromoCode) univoco con l’importo della tariffa piena del soggiorno prenotato. Il voucher potrà essere utilizzato per scontare l’importo della nuova prenotazione e il processo si può ripetere più volte fino alla fine della promozione, in genere di 12 mesi.

“Una soluzione win win”, spiega la società di edistribution ErmesHotels. Infatti il cliente potrà usufruire dello sconto sull’acquisto per un soggiorno entro 12 mesi e nello stesso tempo la somma diventa “una sorta di bond per l’hotel”, che riesce a creare cash flow in un periodo di scarse entrate. Il servizio è disponibile al momento solo su piattaforma ErmesHotels.

«Noi che lavoriamo nel settore Travel all’inizio ci siamo fatti un po’ prendere dal panico, abbiamo cominciato a vedere le cancellazioni e un azzeramento del pick up – dice Roberto Santececca, cmo di ErmesHotels – Poi abbiamo cercato di ragionare su ciò che potevamo fare in questo momento, per noi e per i nostri clienti. E se da una parte abbiamo accelerato i lavori per la nuova release del sistema, dall’altra abbiamo pensato a una soluzione che è stata apprezzata da molti nostri clienti importanti. Per questo ci siamo fatti forza e abbiamo deciso di inaugurare un nuovo strumento».

Federico Archiati, bdm ErmesHotels, aggiunge: «Nelle ultime settimane siamo stati in contatto con tutti i nostri clienti, abbiamo raccolto le loro osservazioni e le loro richieste di supporto in questa critica che proietta le proprie ombre su tutto il 2020. Il confronto con big player della nostra hôtellerie ci ha portati a concepire uno strumento di stimolo per il riavvio delle prenotazioni. Il risultato è Open Date Deal, tariffa promozionale a vantaggio dei clienti e a tutela della strategia di revenue delle strutture. E soprattutto, in modalità pre pagata».