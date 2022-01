ErmesHotels amplia la partnership con Mangia’s Resorts and Clubs













Dopo la prima stagione di collaborazione tra il crs ErmesHotels e Mangia’s Resorts and Clubs ora le due aziende ampliano la partnership con un accordo triennale.

Al centro dell’accordo c’è l’ampliamento dei servizi gestiti attraverso la piattaforma ErmesHotels che si estenderà a tutti i servizi ricettivi, sia B2C che B2B, aerei, esperienze offerte ai clienti dei resorts Mangia’s.

La partnerhsip, iniziata nel 2020 e ora ampliata, prevede di far confluire sul crs ErmesHotels tutta la distribuzione online e offline del gruppo, aggiungendo quindi alla parte di Booking Engine, Channel Management, Preventivi e Centro Prenotazioni dirette e agenziali, anche tutta la parte relativa a prenotazioni Tour Operators con allotment, prenotazione di tutti i servizi aggiuntivi inclusi voli aerei organizzati dal gruppo, transfer, prenotazione gruppi e molte altre features.

L’obiettivo è quello di centralizzare la parte di vendita di servizi ricettivi e non ed i pagamenti online e via bonifico bancario di tutti i prodotti Mangia’s all’interno del Crs ErmesHotels.

Per Roberto Santececca, director of sales & marketing di ErmesHotels: «La collaborazione con un gruppo così ben strutturato e organizzato è una grandissima opportunità di crescita, soprattutto in considerazione del grande investimento sul futuro che Mangia’s sta facendo in questo momento. Alla fine di un periodo di sviluppo in cui amplieremo le funzioni del nostro crs, già oggi è il più evoluto sul mercato, avremo raccolto due importanti risultati: quello di aver affiancato un gruppo così grande con milioni di transazioni all’anno, dimostrando di saper essere un partner affidabile per chiunque; e quello del valore di un’azienda indipendente come la nostra, che continua incessantemente a sviluppare innovazione e a spostare l’asticella sempre un po’ più in alto, sia nello sviluppo di soluzioni, anche custom, sia nell’assistenza puntuale e dedicata che siamo in grado di fornire».

Marcello Mangia, ceo di Aeroviaggi sottolinea come «nell’ottica del processo di innovazione e sviluppo già intrapreso dall’azienda, Mangia’s trova nella piattaforma ErmesHotels uno strumento ideale per rendere il flusso di vendita di tutti i prodotti ancora più efficiente e user friendly».

ErmesHotels è un marchio di Athena Solutions Srl, trale più importnasti società italiane nei sistemi crs per la gestione della e-distribution del settore alberghiero con oltre 900 hotels clienti.