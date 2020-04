Ergo sconta la polizza Rc ad agenzie e t.o.

Ergo Assicurazione Viaggi vuole ribadire la propria disponibilità al fianco dei distributori, anche a lungo termine. In quest’ottica, infatti, la compagnia lancia un’azione a sostegno delle agenzie di viaggi e dei tour operator mirata alle polizze di Rc Professionale, in emissione e in fase di rinnovo, offrendo una riduzione del premio annuale pari a 1/12.

Tutte le polizze Rc che dal 1° maggio 2020 verranno rinnovate o sottoscritte ex novo, beneficeranno di uno sconto pari a un mese in omaggio sui 12 assicurati. L’offerta è dedicata ai molti tour operator e agenzie di viaggi che hanno scelto di stipulare la polizza Rc professionale con Ergo.

«Il nostro obiettivo primario è manifestare vicinanza al settore e questa nuova iniziativa è un tassello della nostra politica. Ergo non è interessata a lanciare prodotti basati su richieste estemporanee o emotive. Rinnoverà quanto si è rivelato consolidato ed efficace garantendo ai partner solidità finanziaria», commenta Dario Giovara, direttore generale.

Daniela Panetta, della direzione commerciale, aggiunge: «lo sconto sulla Rc, polizza obbligatoria per legge, esprime la volontà di essere vicini a operatori e agenzie in modo efficace, tangibile. Non un servizio erogato ma un vantaggio per il loro budget. Con questa promozione vogliamo manifestare la nostra vocazione di partner concretamente presente».