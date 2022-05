Ergo nomina Miguel De Alvarado direttore commerciale













Cambio alla direzione commerciale di Ergo Assicurazione Viaggi. Dopo il saluto di Daniela Panetta, ora in pensione, sale in cattedra Miguel De Alvarado, classe 1978 ed ex – per sette anni – di un’agenzia assicurativa della compagnia Mapfre a Barcellona, per poi nel 2012 intraprendere il suo percorso nel Gruppo assicurativo InterMundial a Milano, dove risiede ormai da anni.

Daniela Panetta lascia a fine carriera, con il tributo di serietà e affidabilità che le sono riconosciuti dal mercato. Miguel De Alvarado ne raccoglie il testimone con la volontà di capitalizzare ciò che è stato sviluppato negli anni con la rete di tour operator e agenzie di viaggi.

«Il cambiamento che avviene oggi in Ergo Assicurazione Viaggi non è di poco conto, la figura commerciale è il volto che ogni giorno si interfaccia con i nostri clienti, tour operator, agenzie e broker – ha dichiarato Dario Giovara, direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi – Per anni Daniela Panetta ha saputo gestire egregiamente questo ruolo, con risultati eccellenti e per cui io, e tutta l’azienda, la ringraziamo. Lascia ora a Miguel un testimone importante, che sono certo porterà la nostra società a svilupparsi ulteriormente e a consolidare la posizione di mercato. Sono certo anche del fatto che il nuovo direttore saprà mantenere la fiducia di tutti i nostri clienti, che potranno continuare a contare sull’affidabilità di una realtà come la nostra, che ha alle spalle un Gruppo internazionale solido come Munich Re».

«Sono una persona ottimista, determinata e appassionata di questo lavoro – ha commentato De Alvarado – Mi unisco con entusiasmo al progetto di Ergo con l’obiettivo di ampliare la rete di collaborazioni in essere. Il nostro settore oggi è in forte mutamento e le esigenze del mercato sono sempre più incalzanti, ci troviamo in un momento nel quale abbiamo l’occasione di dimostrare il valore del nostro prodotto e con tutto il team sono certo che questo obiettivo verrà raggiunto».