Ergo estende le coperture assicurative per l’emergenza Covid-19

Pronta risposta operativa di Ergo Assicurazione Viaggi alle nuove esigenze nel turismo organizzato, generate dall’emergenza Covid-19: la compagnia ha proceduto infatti all’estensione, in tutte le sue polizze, della copertura per le garanzie di assistenza e spese mediche relative a infezione da coronavirus e la polizza annullamento include anche la “riprotezione viaggio”.

Ergo ha pure accolto in deroga ai contratti, richieste di congelamento o storno di polizze per viaggi non effettuati, o allungando polizze di assicurati bloccati all’estero a seguito della pandemia, ricomprendendo oggi anche l’assistenza e il rimborso di spese mediche e ospedaliere relative a infezione da Covid-19 contratto dall’assicurato e manifestatosi durante il viaggio, senza che questo vada a incidere sui costi delle polizze, che rimarranno invariati.

«Introduciamo questa novità sul mercato senza alcun aumento del premio assicurativo – spiega Dario Giovara, direttore generale Ergo – Inoltre vogliamo sostenere il settore che richiede con forza un adeguamento delle polizze, diventate essenziali dopo l’emergenza. In quest’ottica auspichiamo di poter annunciare presto anche la copertura dell’annullamento del viaggio per Covid-19».

Prima uscita pubblica per dare visibilità a questi nuovi prodotti sarà la partecipazione di Ergo Assicurazione Viaggi all’imminente Travel Expo (25-27 settembre), la fiera di riferimento per il comparto turistico della Sicilia, presso il Terrasini Hotel di Palermo. Il gruppo assicurativo coglie l’opportunità della prima manifestazione live con la distribuzione dell’isola, dopo il periodo di lockdown, per presentare al trade e al consumer un’offerta rimodulata secondo le nuove esigenze del mercato e nel solco di una maggiore trasparenza verso i clienti.

La gamma di offerte assicurative realizzate da Ergo a seguito dell’emergenza Covid-19, supera di fatto la rigidità delle polizze “tutto incluso”, sostituendole con polizze flessibili, modulate sulle specifiche necessità dei differenti target di clientela.

«Grazie alla partecipazione a Travel Expo potremo finalmente tornare a incontrare di persona gli agenti di viaggi e, in particolare, far conoscere al mercato siciliano i nostri prodotti – aggiunge Daniela Panetta, head of sales di Ergo Assicurazione Viaggi – Abbiamo lavorato in questi mesi nell’ottica di offrire sempre più garanzie e tutele alle agenzie di viaggi e tour operator e il mercato ci sta riconoscendo questo sforzo».