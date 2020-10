Ergo e la nuova era delle polizze: «Innovazione e flessibilità»

Il mondo tornerà a viaggiare, e a chiedere sempre nuove protezioni. Per questo è necessario pensare a nuovi prodotti assicurativi, capaci di intercettare i nuovi bisogni. «Nella formula del B2B2C ci sarà sempre il “B” in mezzo. È ciò che ci interessa, puntiamo ad essere sempre più i fornitori dell’intermediario». Parola di Daniela Panetta, direttore commerciale di Ergo, che traccia la linea di quella che sarà la strategia dell’azienda nei prossimi mesi.

«Chi negli scorsi mesi ha disdetto viaggi prenotati in agenzie, ha visto ritornare tutto. Non si può dire lo stesso per chi aveva acquistato tramite il fai da te». Per questo, Ergo Assicurazione Viaggi punta adesso solo sul turismo intermediato, broker compresi, andando a caccia di community. «Penso agli sciatori, ma anche ad altre categorie professionali, che in vacanza continueranno ad andarci».

Così, gli ultimi mesi sono stati l’occasione per rimodulare l’offerta («abbiamo eliminato i doppioni, garantito prezzi più bassi al trade»), nella certezza che in un futuro prossimo, la rigidità delle polizze sarà superata da prodotti assicurativi flessibili, che non si limiteranno a coprire il solo pacchetto di viaggio composto da volo+hotel.

«Anche perché, l’altra esigenza sarà quella di garantire la distribuzione dei prodotti assicurativi attraverso le varie piattaforme, grazie anche allo sviluppo della tecnologia prodotta da Ergo Digital Ventures», conclude Dario Giovara, direttore generale di Ergo Assicurazione Viaggi.