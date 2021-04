Ergo aggiunge la copertura Covid-19 alla polizza Speciale Casa Vacanza













Il 2020 ha segnato un’ulteriore crescita della quota di viaggi in alloggi privati: il 57,3% rispetto al 51,9% nel 2019. È quanto riporta l’Istat nel report “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero”. Dato che facilmente sarà riconfermato nel 2021.

Partendo da questo presupposto, Ergo Assicurazione Viaggi rilancia la sua polizza Speciale Casa Vacanza, con una novità: fra le cause comprese per avere diritto al rimborso, vi è anche il Covid-19, inteso come positività (anche senza sintomi) a un tampone molecolare, che riguardi uno dei viaggiatori o un familiare fino al secondo grado.

La polizza potrà essere aggiunta dall’agente di viaggi alla prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza.

La scelta di alloggiare in una struttura privata – con l’attuale percezione del rischio – può garantire maggiore sicurezza e distanziamento, ma non si possono escludere situazioni come l’annullamento per motivi di salute o imprevisti legati alla qualità della casa prenotata.

Questa polizza consente di proteggere il cliente che ha scelto una vacanza in una struttura extra alberghiera, sia contro i rischi di annullamento o interruzione del soggiorno per cause oggettivamente documentabili, sia contro rischi legati al contratto di affitto.

Per una maggiore sicurezza dei clienti, la polizza comprende anche la responsabilità civile per danni causati a terzi o a beni di terzi durante il soggiorno. Altra copertura inclusa concerne la non conformità dell’immobile alla descrizione fornita dal locatore per iscritto o documentata attraverso immagini.

Ergo ritiene che oggi, con tante destinazioni precluse e una forte incertezza di prenotazioni per l’estate, offrire ai clienti una tutela assicurativa potrebbe essere una leva interessante per l’agente di viaggi per finalizzare prenotazioni.