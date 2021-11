Ergo aggiorna la polizza viaggi dedicata agli sport invernali













Ergo Assicurazione Viaggi sta registrando un corposo aumento della richiesta di polizze a copertura di attività sportive invernali, sulla scia della recente norma che imporrà, presumibilmente dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi per la pratica dello sci alpino.

Con molte destinazioni a lungo raggio precluse e con i corridoi limitati a poche eccezioni, molti italiani opteranno per le tradizionali mete invernali. Per gli sciatori ci sono però delle novità dal punto di vista assicurativo. Probabilmente già a partire dall’anno prossimo, verrà introdotto l’obbligo, per tutti coloro che intendono accedere alle piste da sci alpino in Italia, di essere in possesso di un’assicurazione di responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi.

In altri termini, per poter sciare sulle piste italiane sarà necessario dotarsi di una polizza ad hoc che copra eventuali danni arrecati a persone o cose mentre si svolge l’attività ricreativa sulla neve.

In questo nuovo contesto si inserisce la polizza Vacanze e sport sulla neve di Ergo, che copre una varietà di casistiche: comprende, infatti, oltre alla copertura di Rc prevista dalla legge, le garanzie di assistenza e rimborso spese mediche in caso di infortunio e il rimborso dei servizi (ski pass, noleggio attrezzature o lezioni) non utilizzati a seguito di infortunio.

Daniela Panetta, direttore commerciale Ergo Assicurazione Viaggi, commenta: «Stiamo registrando un aumento delle richieste da parte di associazioni, alberghi e gestori di impianti sciistici vicino al 30/40%. Considerando che ancora la stagione in molte località non è partita ufficialmente, ci aspettiamo nelle prossime settimane una crescita costante di richieste. Il nostro prodotto, ormai conosciuto e apprezzato dagli operatori del settore, è stato adeguato alle nuove necessità del cliente finale e della legislazione italiana. Siamo inoltre soddisfatti che alcune associazioni alberghiere ci abbiamo scelto come partner, cogliendo tutte le opportunità per offrire al cliente finale un servizio sempre più completo e adeguato alle sue esigenze».