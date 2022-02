Enoturismo, al via la terza edizione di Fine in Spagna













La città spagnola di Valladolid ospiterà, tra l’1 e il 2 marzo, la terza edizione di Fine, la Fiera Internazionale dell’Enoturismo. Più di 120 aziende vinicole, hotel e destinazioni enoturistiche dall’Italia, Spagna e Portogallo e 70 tra tour operator e agenzie di viaggi provenienti da 13 nazioni diverse si riuniranno per confrontarsi sul settore dell’enoturismo.

Per molte aziende e cantine, come Ribera del Duero, Penedés, Rioja, Somontano and Ribeiro, sarà un’importante occasione per dedicarsi al mercato d’acquisizione, che interessa clienti da numerosi stati, come i Paesi europei, gli Stati Uniti e il Brasile. È proprio in occasioni come questa, infatti, che si possono trattare temi come viaggi e organizzazione eventi.

Il general manager della fiera, Alberto Alonso, ha sottolineato che «buona parte del successo del mercato contrattuale risiede nella corretta individuazione degli acquirenti e per questo abbiamo avviato una collaborazione con Turespaña, che grazie alla sua rete di uffici, ne ha permesso la diffusione attraverso i media più rilevanti dei diversi Paesi».

Anche il segmento turistico Mice avrà un ruolo centrale in questa edizione, grazie alla sua importanza nel tessuto imprenditoriale «per ragioni quali la destagionalizzazione, il miglioramento degli indici di occupazione nei giorni feriali o il maggior volume di affari generato da questo tipo di turismo rispetto al turismo convenzionale», ha aggiunto Alonso.

Il programma presentato include, per il primo giorno, interventi da parte di figure chiave del settore, come Luis Dupuy de Lôme, vicepresidente e direttore generale di American Express Global Business Travel per la Spagna e l’Italia, il presidente della confederazione delle agenzie di viaggi Carlos Garrido, e Alicia Estrada, direttore marketing e comunicazione della Gebta. Mentre, nella giornata del 2 marzo, prenderanno parte all’evento ospiti come Sandra Carvão, capo del dipartimento di market intelligence e competitività del Unwto, e Matilde Almandoz, presidente dell’Opc Spagna.

Tra le istituzioni che hanno supportato questa edizione: il Comune e il Consiglio Provinciale di Valladolid, la Camera di Commercio e Turespaña; ma sono stati firmati anche molti accordi di collaborazione come quello con la Federazione Spagnola del Vino, la Confederazione Spagnola delle agenzie di viaggi e tante altre.