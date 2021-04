Enjoy Destinations spinge sul lungo raggio con 50 resort alle Maldive













C’è un grande classico del lungo raggio nella ripartenza di Enjoy Destinations: si tratta delle Maldive, con un’offerta fatta di circa cinquanta resort e diverse esclusive.

Manuela Altinier, responsabile programmazione Enjoy Destinations, dichiara: «Abbiamo scelto la strada più difficile: continuare a pianificare sul lungo raggio, per supportare le agenzie con proposte inedite e allineate al nuovo contesto di riferimento, non appena si potrà tornare a viaggiare per turismo. Le Maldive, in particolare, sono a un passo dall’immunità di gregge e hanno compiuto grandi sforzi per garantire la sicurezza sanitaria, adeguando i resort e le altre infrastrutture: proprio in queste ore si parla di un allentamento delle procedure di ingresso per i turisti vaccinati e si lavora all’apertura di corridoi preferenziali».

Tre le linee guida che hanno orientato la scelta delle strutture, una cinquantina in totale, con molte esclusive per il mercato italiano: «La selezione che ho operato è stata severissima – prosegue Altinier – Isole non sovraffollate, quindi con un ridotto numero di camere e una buona privacy anche per limitare i contatti tra gli ospiti, l’assenza di muretti e frangiflutti invasivi, che deturpano il paesaggio e impattano negativamente sull’ecosistema e sulla biodiversità marina, e l’offerta di esperienze autentiche, per superare gli stereotipi della destinazione e viverla intensamente, godendo della sua parte più vera».

L’offerta è suddivisa idealmente per fasce di prezzo: sul fronte del lusso, il tour operator ha stretto accordi, tra gli altri, con The Residence e Soneva. Spazio anche ai Lux Resort, come il South Ari Atoll Resort & Villas, particolarmente impegnato sul fronte della sostenibilità ambientale, e il Lux Malè Nord, dal design contemporaneo ispirato all’art decò di Miami.

Tra le proposte di fascia medio alta rientra l’Amilla Maldives, ricavato su un’isola di 23,5 ettari in gran parte incontaminata, inserita nella Biosfera Mondiale dell’Unesco.

Non mancano le proposte più attente al budget, ma non per questo meno sorprendenti: «Collaboriamo – continua Manuela Altinier – con il centro di studio e ricerca degli squali balena e offriamo pacchetti all inclusive in hotel 3 stelle che comprendono le immersioni subacquee per avvistarli. Chi fotografa un esemplare, fornendo quindi al centro importanti informazioni sulla posizione e sullo stato di salute dell’animale, ottiene un’applicazione che permette di seguirlo grazie agli avvistamenti postati dai futuri viaggiatori».

Fortemente orientata a promuovere un modello di turismo sostenibile e a basso impatto, la programmazione di Enjoy Destinations sulle Maldive prevede anche qualche eccezione alla regola: è il caso, ad esempio, dell’Hard Rock Maldives, perfetto per i gruppi e le famiglie, anche in virtù di una conveniente formula all inclusive, abbinata alla gratuità per bambini e ragazzi fino a 18 anni di età.