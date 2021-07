Enjoy Destinations moltiplica le esperienze di viaggio in Spagna e Portogallo













Enjoy Destinations scende in pista e risponde alla perdurante restrizione dei confini imposta dalla pandemia moltiplicando le esperienze di viaggio nelle destinazioni accessibili, a cominciare con Spagna e Portogallo.

Manuela Altinier, responsabile programmazione Enjoy Destinations, dichiara: «In attesa di poter mettere a frutto l’importante lavoro svolto in questi mesi sul lungo raggio, cominciamo dalla Spagna e dal Portogallo, che proponiamo in chiave totalmente nuova, promuovendone anche gli aspetti che sfuggono ai cliché del turismo organizzato».

LE PROPOSTE IN PORTOGALLO. Sport, avventura e divertimento sono le parole chiave della programmazione lusitana. Tra le proposte più richieste e prenotate dai giovani per l’estate 2021 rientrano i pacchetti legati al surf, grazie agli accordi con le scuole locali: si spazia dalle lezioni individuali per prendere confidenza con la tavola fino a vere e proprie full immersion di più settimane. E ancora, soggiorni in houseboat nel parco nazionale del Ria Formosa, con uscite di snorkeling per incontrare la più importante popolazione al mondo di cavallucci marini, che risiede proprio in Algarve. Fino alle crociere in catamarano con aperitivo al tramonto.

LA PROGRAMMAZIONE IN SPAGNA. Dopo aver attraversato il confine tra Portogallo e Spagna con la nuova zip-line, che permette di cambiare fuso orario in un solo minuto, si può visitare la città andalusa di Jerez seguendo un itinerario atipico, che combina ed esalta due delle storiche tradizioni del territorio: la pittura e la viticoltura. Sorseggiando un bicchiere di vino o uno sherry, si possono scoprire le gallerie d’arte che custodiscono i capolavori di autori spagnoli dal XIV al XIX secolo del calibro di El Greco, Goya, Velázquez e Zurbarán.

Non mancano le proposte dedicate alla scoperta del flamenco, con escursioni in luoghi storici legati alla cultura di questa musica, come Siviglia e Cordoba, alla scoperta di retroscena, aneddoti e curiosità.

Spazio infine al lusso, con la possibilità di affittare ville e residenze a cinque stelle come il Palacio Santa Cristina in Estremadura o i Marbella Mountain Resorts in Costa del Sol: atmosfere diverse e ricercate, tra castelli e appartamenti dotati di ogni comfort, con il vantaggio di un Guest Experience Manager a disposizione degli ospiti 24 ore su 24 per tutta la durata della vacanza.