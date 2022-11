Enit racconta l’enogastronomia con il progetto Pizza Italia

Tutto pronto per l’operazione clou Pizza Italia: per una settimana il mondo farà incetta d’Italia a spicchi ed Enit ha scelto la pizza come piatto simbolo per un viaggio ideale tra le regioni attraverso racconti, ricette, aneddoti, esperienze e territori accompagnati da 7 superstar del settore in occasione della VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo dal 14 al 20 novembre 2022. Il progetto, ideato e coordinato dalla Farnesina coinvolge ministeri, enti, associazioni e istituzioni che promuovono l’Italia a livello globale.

Tema portante della manifestazione di questo anno è: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”. Enit esplora il tema con iniziative organizzate insieme alle 26 sedi dell’Agenzia Italiana del Turismo nel mondo.

L’Agenzia Nazionale del Turismo potenzia dunque il turismo enogastronomico e promuove così il made in Italy a tavola partendo proprio dalla pizza piatto simbolo di felicità e di italianità nei mercati internazionali e sinonimo di desiderio di viaggio nel nostro paese. La vacanza enogastronomica, secondo i dati e le stime in possesso del centro studi Enit, registra il più alto tasso di crescita rispetto alle altre tipologie di vacanza nel Bel Paese.

«Il ciclo di eventi e cooking show tematici ideati da Enit – evidenzia l’ad di Enit, Roberta Garibaldi – crea una rete di salvaguardia dei prodotti dop e doc italiani e consente di valorizzazione le eccellenze del territorio in una sinergia che coinvolge l’industria culturale italiana.»

Così l’Agenzia Nazionale del Turismo in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo 2022 avvia un ciclo di incontri gourmet pubblicati sul sito ufficiale italia.it e su tutti i canali social dell’ente.

Si tratta di video di 7 superstar della pizza tricolore: per l’Italia Gabriele Bonci, Renato Bosco, Franco Pepe e Gino Sorbillo e per l’estero: Roberto Caporuscio da Ny, Edu Guedes da San Paolo, Donato De Sentis da Buenos Aires come ambassador del buon vivere all’italiana. I sette super piazzaioli, per la prima volta riuniti tutti insieme, racconteranno l’Italia a tavola attraverso ricette a portata di click con i prodotti tipici regionali nel corso di 7 appuntamenti che costituiscono un evento unico che vedrà al centro delle preparazioni alcune delle eccellenze enogastronomiche di ogni regione italiana abbinate agli impasti più diversi creati dai grandi maestri della pizza italiana. Durante questi sette appuntamenti esclusivi ci sarà l’occasione di brindare grazie all’abbinamento con le migliori bollicine italiane. Le ricette poi saranno replicate da food influencer nazionali e internazionali.

Il sito italia.it diventerà l’hub di tutti questi contenuti, con una pagina speciale che sarà la landing page dedicata a tutti i contenuti.