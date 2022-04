Enit, l’Italia si promuove pedalando con il Giro













Rinnovata partnership tra Enit e Rcs: anche quest’anno, per il quarto consecutivo, la Maglia Rosa del Giro d’Italia porterà la firma della nostra agenzia del Turismo. Mentre mancano pochi giorni all’inizio della manifestazione, che porterà i ciclisti a gareggiare il 6 maggio da Budapest e il 10 maggio dalla Sicilia per poi risalire il Paese fino all’Arena di Verona il 29, tutto è pronto per le azioni di promozione che accompagneranno il tour.

Con una platea stimata di 758 milioni di spettatori nel mondo, il Giro offre infatti una grande occasione di visibilità al nostro Paese, e ad amplificare l’effetto ci saranno alcune iniziative messe in campo dall’Enit: 25 guide digitali dedicate alle ciclovie più significative, e delle videoricette web locali che promuovono le tradizioni ma anche le biodiversità e le caratteristiche enogastronomiche delle varie regioni. Sul portale Italia.it verranno poi pubblicati contenuti dedicati al cicloturismo, prodotti da un videomaker e una giornalista internazionale coordinati che racconteranno i luoghi pedalando. Inoltre, con il Giro Express uno storyteller belga realizzerà 18 tappe di approfondimento, mentre sono state prodotte anche delle cartoline digitali con viste mozzafiato dell’Italia che saranno condivise sui social.

Tutte azioni in linea con la promozione delle ciclovie e del turismo slow, temi già prioritari per la promozione del nostro Paese all’estero. «Siamo molto contenti per il rinnovo della partnership con il Giro d’Italia per potenziare l’aspetto turistico del tour – ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia – Abbiamo questo turismo lento che ora comincia a correre e quasi 800 milioni di potenziali spettatori nel mondo. Il cicloturismo in Italia vale 5 miliardi, in Germania 20, e questo ci dice quanto si può spingere su questo mercato. Sicuramente è uno dei temi su cui stiamo puntando per lo sviluppo del settore, anche grazie all’avvento delle e-bike che lo rendono accessibile a tutti. Uno dei prossimi passi sarà dotare la Via Francigena di colonnine per la ricarica delle bici elettriche».

Passa infatti dallo sviluppo di queste tipologie di turismo la futura accoglienza del nostro Paese, che ha individuato nella ricerca di luoghi a minor carico antropico e nella distribuzione in diversi periodi dell’ anno le armi migliori per contrastare il pericolo di over tourism.

Quest’anno, accanto al Giro d’Italia ci sarà anche il Giro-E, che partirà direttamente dalla Sicilia e ricalcherà il percorso della competizione tradizionale, con quattro tappe che ospiteranno l’EXPO-E, una fiera della micromobilità, della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente che animerà il fine settimana a Catania, Napoli, Torino, Verona.