Enit, l’ad Garibaldi al G20 Turismo: «Agenda su digitalizzazione e sostenibilità»

Innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, responsabilità condivise e sinergie tra economia creativa e turismo: queste sono le cinque parole-chiave declinate nel corso dei lavori del G20 Turismo, in svolgimento a Bali, sotto la presidenza indonesiana.

All’evento sta partecipando anche l’ad dell’agenzia Enit, Roberta Garibaldi in rappresentanza delle istituzioni italiane. Al centro dei lavori c’è il supporto alla ripresa dopo la pandemia e in un contesto segnato da sfide ambientali e geopolitiche, empowerment femminile, accelerazione della transizione green, formazione, digitalizzazione, overtourism, cambiamento climatico, qualità dell’impiego, opportunità per le micro e piccole medie imprese e per le comunità locali.

«La presidenza Indonesiana ha sviluppato le tematiche che l’Italia ha posto al centro dell’agenda globale con il G20 Turismo di Roma dell’anno scorso – ha sottolineato Garibaldi – e ci preme ribadire l’importanza dell’armonizzazione delle strategie internazionali per rispondere alle enormi sfide che affronta il turismo, nonostante i buoni numeri di quest’anno: da quelle ambientali al drammatico aumento dei prezzi dell’energia».

Nell’ambito del processo decisionale del G20, i gruppi di lavoro, composti da esperti e ministeri competenti per ogni specifica questione, sono incaricati di condurre un’analisi approfondita di una serie di questioni di rilevanza internazionale. Va ricordato che il gruppo di lavoro sul turismo è stato creato nel 2020 in considerazione del ruolo chiave che il settore svolge a livello globale in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro, conservazione delle risorse naturali e culturali e raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nell’attuale contesto di crisi generato dal COVID-19, il gruppo concentrerà le proprie attività sul coordinamento e la condivisione delle politiche e delle misure da adottare per una rapida ripresa del turismo internazionale.