Enit, Italia e Brasile studiano una partnership turistica













Prove tecniche di partnership turistica tra Italia e Brasile: è l’auspicio espresso dal governatore dello Stato di Rio de Janeiro Claudio Bonfim de Castro e Silva, a capo di una delegazione che ha fatto visita all’agenzia Enit, alla presenza del presidente Giorgio Palmucci.

«Partiamo da qui per riprendere il dialogo e il partenariato strategico con l’Italia», ha dichiarato il governatore dello Stato di Rio de Janeiro che era accompagnato dal segretario di Stato della Casa Civile Nicola Miccione, dal segretario di Stato per lo Sviluppo economico Vinicius Medeiros Farah, dal segretario di Stato per l’Ambiente e la Sostenibilità Thiago Pampolha Goncalves, dal deputato dello Stato di Rio Andrè Gustavo Pereira Correa da Silva, dal consigliere dell’Ambasciata brasiliana a Roma Durval Carvalho e da vari esponenti della comunicazione e dello staff di Stato.

Ad accogliere la rappresentanza il consigliere diplomatico del ministro del Turismo italiano Simone Landini, l’amministratore delegato Enit Roberta Garibaldi, il presidente Enit Giorgio Palmucci e la direttrice marketing Enit Maria Elena Rossi. Una visita diplomatica, dunque, tesa a riprendere simbolicamente e fisicamente i rapporti tra le due nazioni e stilare piani per il futuro.

«L’Italia è fondamentale per il Brasile e per Rio, ed è la quarta destinazione più importante per gli abitanti di Rio – ha sottolineato Bonfim – Dopo questo periodo da cui stiamo cercando ancora di riprenderci, l’Italia è tornata a essere il primo posto più visitato dai carioca e dai brasiliani. Un turismo ecologico quello che guarda al futuro. Siamo qui per ripartire insieme con i progetti intrapresi in passato».

Prospettive condivise da Landini: «L’incontro cade in un momento intenso delle relazioni Italia-Brasile. Si sono incontrati i nostri rispettivi ministri degli Esteri. E il messaggio che è emerso dagli incontri è quello di potenziare il rapporto strategico tra Italia e Brasile in tutti i settori. Quindi auspichiamo anche nel campo turistico».

Il presidente Enit Palmucci, che ha donato alla delegazione il libro storico Enit “Promuovere la bellezza” e ha ricevuto un volume equivalente sulle chiese di Rio, ha sottolineato come «l’Italia è in testa ai desideri dei turisti d’oltreoceano e in particolare dei brasiliani. Nel mondo non si è mai arrestato il desiderio di venire a visitare la Penisola che continua a essere una delle prime mete di preferenza come dimostrano anche le ricerche e le mention sui social, dove Italia risulta tra le parole più cliccate. È inoltre leader assoluta nel turismo a lungo raggio: un quarto dei turisti da extra Europa viene in Italia. La Penisola continua a dare prova di resilienza, versatilità, nonché creatività. Una rinnovata capacità di mettersi in gioco con una propensione ai processi di modernizzazione, supporto tecnologico, sostenibilità».