Enit e Cbi Italia lanciano il live tour B2B "Italy at Hand"













Tre giorni di incontri B2B, l’opportunità di incontrare fino a 80 buyer europei e 8 tappe in tournee attraverso le destinazioni più iconiche della nostra penisola: è l’obiettivo di Italy at Hand – Live Tour 2022, spin-off di Italy at Hand – The Event, un progetto co-organizzato da Convention Bureau Italia ed Enit per rilanciare l’Italia come destinazione Mice top-tier verso i principali mercati europei di riferimento.

Si tratta di una serie di eventi che si terranno tra il 2022 e inizio 2023 pensati per esaltare la line-up di destinazioni e di attività che l’Italia può mettere a disposizione per gli operatori Mice internazionali, evocando un immaginario rock legato alle grandi tournée musicali di quelle band e cantanti che tanto ci sono mancati in questi ultimi due anni.

La scaletta di ogni tappa si baserà su quella dei ben noti fam trip, con la novità che per ogni destinazione ospitante le possibilità di promozione non si esauriranno con il singolo evento: ogni tappa infatti prevedrà un workshop half-day, il B2B Destinations Backstage, in cui tutte le destinazioni che avranno aderito al progetto, potranno incontrare i buyer presenti agli altri 7 appuntamenti e, allo stesso tempo, in un’unica tappa i buyer potranno avere una buona panoramica delle principali destinazioni italiane.

La prima tappa del Tour si è tenuta a Roma dal 30 giugno al 2 luglio 2022 con il supporto di Convention Bureau Roma e Lazio, mentre il tour proseguirà nei prossimi mesi toccando gran parte dell’Italia.