Enac bacchetta i vettori: «Evitare altri disservizi»

Dopo le recenti cancellazioni di voli negli aeroporti italiani – e i conseguenti disagi per i passeggeri – Enac ha incontrato alcuni vettori che hanno basi in Italia.

L’Ente ha chiesto alle compagnie aeree di attuare tutte le azioni necessarie per scongiurare ulteriori disservizi, soprattutto perché si va incontro a un traffico aereo in crescita per la stagione estiva.

“I vettori sono stati invitati a porre particolare attenzione al pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 nel caso di cancellazioni e ritardi, assicurando, in primo luogo, una trasparente e tempestiva informazione ai passeggeri e una pronta ed efficace assistenza in caso di disservizi, soprattutto nei confronti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità”, scrive Enac in una nota.

Le compagnie, da parte loro, hanno garantito l’impegno a rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di protezione e tutela dei diritti dei passeggeri, per evitare che i disservizi continuino a ripetersi.

Enac assicura che “proseguirà nella attenta, rigorosa e costante verifica della corretta applicazione delle disposizioni comunitarie, vigilando che gli impegni assunti dai vettori siano effettivamente rispettati e sanzionando in tutti i casi di accertate violazioni della normativa con l’obiettivo prioritario di ridurre al massimo i disservizi e i disagi ai passeggeri coinvolti in ritardi e cancellazioni”.