Emmy Stoel del Sofitel Legend di Amsterdam vince il premio Ehma













Emmy Stoel, direttore generale del Sofitel Legend The Grand Amsterdam, ha vinto il premio Ehma Sustainability Award by Diversey 2021.

Il premio – istituito dieci anni fa da Ehma – European Hotel Managers Association in collaborazione con Diversey – è stato assegnato al socio per il progetto “The Grand’s Social Engagement during Covid-19”, che oltre a una serie di iniziative in materia di sostenibilità, mira alla sicurezza, alla cura e al benessere delle persone con l’intento di aiutare la comunità locale.

«Il nostro settore è stato duramente colpito nel 2020. Impegnarsi finanziariamente per il sociale non era più possibile, quindi ci siamo orientati diversamente – ha commentato Emmy Stoel – Ci siamo posti l’obiettivo di collaborare con varie organizzazioni di beneficenza locali e nazionali che si occupano del benessere delle persone. Durante l’anno ci siamo concentrati a dare sostegno a progetti già esistenti principalmente ad Amsterdam e dintorni finalizzati all’istruzione, alla lotta allo spreco in generale e alimentare in particolare, all’aiuto ai poveri, agli anziani soli. Continueremo sicuramente a supportare la comunità con le nostre azioni improntate all’impegno sociale che fanno parte del nostro progetto “The Grand’s Social Engagement during COVID-19”. Non mancheremo di cercare ulteriori collaborazioni con enti di beneficenza locali e nazionali».

Negli ultimi dieci anni, il Sofitel Legend The Grand Amsterdam ha integrato nelle sue operazioni numerose pratiche sostenibili con l’obiettivo di creare un futuro migliore. Un investimento importante che ha ridotto significativamente per esempio il consumo di energia. Inoltre The Grand ha ottenuto la certificazione Gold della Green Key, che rappresenta il maggiore standard di eccellenza nel campo della responsabilità ambientale e della sostenibilità nel settore del turismo.