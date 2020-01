Emirati Arabi, in arrivo il visto multiplo che dura 5 anni

È entrata in vigore la nuova politica dei visti per entrare negli Emirati Arabi Uniti. Approvata dal Gabinetto, il più importante organo esecutivo della confederazione, la nuova norma prevede la possibilità per i cittadini di numerosi Paesi (tra cui quelli dell’Unione europea) di accedere a un visto turistico a entrata multipla della durata di 5 anni, con un periodo di permanenza massimo di 6 mesi alla volta.

Come ha specificato il governo emiratino, che ha deciso di prendere una simile iniziativa per facilitare i flussi turistici in entrata in vista di Expo Dubai 2020, i termini e le condizioni per ottenere il visa rimangono le stesse in vigore precedentemente.

Gli Emirati Arabi Uniti si sono posti l’obiettivo di ospitare 10 milioni di turisti entro il 2021, arrivando a toccare quota 40 milioni di visitatori nei prossimi dieci anni.