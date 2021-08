Emirates, torna il programma tv “di bordo” dell’italiana Benedetta Paravia













Si chiama Hi Emirates ed è il programma tv dedicato alle donne condotto dall’italiana Benedetta Paravia su tutti i voli Emirates, giunto alla sua seconda edizione e in onda da agosto.

Hi Emirates racconta come oggi il ruolo centrale della comunità femminile negli Emirati Arabi sia il frutto del lavoro e dei sacrifici delle nonne, antenate del Paese, che hanno svolto importanti compiti per l’intera comunità e per il progredire della nazione.



La serie presenta storie di realizzazione personale ed è inquadrata come un rafforzamento dei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi.

Paravia è da anni tra i personaggi più apprezzati in Medio Oriente grazie ai suoi molteplici progetti interculturali, con meta in Italia, attraverso i quali le studentesse arabe hanno potuto conoscere e apprezzare il nostro Paese.